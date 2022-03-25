25.03.2022 19:41 Евгений Клочко

Под Харьковом ВСУ взяли в плен 17 российских оккупантов и уничтожили вертолет противника

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о сегодняшних победах украинских военнослужащих на Харьковщине.



Фото из открытых источников

По его информации, украинские защитники уничтожили мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы. Благодаря этому комплексу российские оккупанты "глушили" нашу связь, электронику, работу наших систем противовоздушной обороны и беспилотников, вели разведывательные работы. Он также отметил, что вместе с вражеским комплексом, ВСУ уничтожили около 50 захватчиков, которые непосредственно работали с техникой.

Кроме того, утром, 25 марта, в Харьковском районе 92-я механизированная бригада и военнослужащие харьковского гарнизона уничтожили вражеских разведчиков, в том числе и командира роты. Бойцы этой же 92-й бригады взяли в плен 17 оккупантов, 15 из которых мобилизованы из так называемых днр/лнр. Наши военные отмечают обнищавшую экипировку бойцов из недореспублик, у некоторых из них - состояние наркотического и алкогольного опьянения и полную деморализацию.

В том же Харьковском районе мобильные подразделения ВСУ артиллерией уничтожили вражеский вертолет противника, стоявший прямо на земле.