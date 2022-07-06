06.07.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Дело на 100 тысяч: в Харькове старинный инструмент вернули владельцу (фото)

В Харькове вор продал украденный раритет в 14 раз дешевле его стоимости.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, в конце июня к правоохранителям обратилась жительница Основянского района, так как из ее жилья исчезли ценные вещи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители выяснили, что у 24-летней девушки злоумышленники похитили старинный музыкальный инструмент стоимостью более 100 тысяч гривен и золотые украшения. Было возбуждено уголовное дело о краже.

В рамках досудебного расследования оперативники вышли на след правонарушителя. Им оказался 34-летний житель Харькова, очень быстро реализовавший похищенное имущество через ломбард. За старинную бандуру, он получил 7 тысяч гривен.

Мужчине грозит до 8 лет за решеткой. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. 6 июля 2022 года сотрудники отдела полиции вернули владелице музыкальный инструмент.