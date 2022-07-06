06.07.2022 19:54 Дмитрий Колоней

С оккупированных территорий Харьковщины эвакуированы около 6500 человек - ХОВА

В двух городах Харьковщины враг не выпускает людей на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, по информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, еженедельно из оккупированных громад Харьковщины эвакуируем около 1500 человек. В общей сложности с оккупированных территорий области удалось эвакуировать около 6500 человек, из них 1600 – это дети.

Тяжелее всего эвакуация проходит в Волчанске и Купянске, где враг не выпускает людей на подконтрольную Украине территорию.

“Из всех 30% оккупированных территорий области мы еженедельно эвакуируем около 1500 человек. Это очень важная история, мы ее будем продолжать, пока это позволит военная обстановка. Потому что люди действительно хотят выехать с оккупированных территорий, даже из тех, где относительно тихо”, - отметил Олег Синегубов.

Также он рассказал, что в области проводится эвакуация с подконтрольных Украине территорий, которые находятся под постоянными обстрелами врага. Однако людей вывозят не массово для их безопасности.

“Если есть запрос людей на эвакуацию, например, через председателей громад, то мы это делаем индивидуально с помощью военных или волонтеров. Потому что как только отправим колонну автобусов, она будет однозначно расстреляна. Это ставит под угрозу жизнь людей”, – подчеркнул начальник ХОВА.