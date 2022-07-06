06.07.2022 20:20 Дмитрий Колоней

США и Турция будут участвовать в восстановлении Харькова, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в эфире национального телемарафона.



США и Турция будут участвовать в восстановлении Харькова, - Игорь Терехов



Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона подтвердил информацию о том,что Соединенные Штаты Америки и Турция готовы участвовать в поствоенном восстановлении Харькова.

По его словам, об этом шла речь на международной конференции в швейцарском городе Лугано, где был представлен план восстановления Украины.

«Я очень рад, что США и Турция будут участвовать в восстановлении Харькова. Это поддержка городу Харькову и всей Украине. Мы сегодня работаем над созданием нового Генерального плана города и обязательно восстановим все районы. Харьков станет идеальным городом будущего, и мы нацелены на то, чтобы сделать это в максимально сжатые сроки. Конечно, нам нужна финансовая поддержка США как государства с серьезной экономикой и Турции, строительные технологии которой найдут здесь отличное применение», - отметил городской голова.