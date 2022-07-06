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06.07.2022  20:53   Дмитрий Колоней

Артудар оккупантов по селу Харьковщины: преступление задокументировано (фото)

Правоохранители осмотрели место преступления страны-агрессора на Харьковщине.

Артудар оккупантов по мирному селу Харьковщины: преступление задокументировано
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, инофрмация об артобстреле оккупантами села Калиново Богодуховского района поступила в отделение правоохранителей Богодуховского РПП 6 июля 2022 года в 14:00 от сотрудников ГСЧС. Из-за артудара загорелось фермерское хозяйство и двух частных жилых дома.
 
Артудар оккупантов по мирному селу Харьковщины: преступление задокументировано
 
Артудар оккупантов по мирному селу Харьковщины: преступление задокументировано
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа отделения полиции. Полицейские провели осмотр, собрали вещдоки и задокументировали преступление страны-агрессора. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело о нарушение законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
 
Артудар оккупантов по мирному селу Харьковщины: преступление задокументировано
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков, калиново, богодухов
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