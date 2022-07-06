06.07.2022 21:30

В Харькове рецидивист пойман на мародерстве (фото)

Полицейские Харькова сообщили мужчине о подозрении.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, в июне-июле 2022 года в полицию поступили обращения от жителей Киевского района. В них стражей порядка проинформировали,что из-за боевой агрессии России люди были вынуждены покинуть собственные дома. А когда они вернулись в Харьков, то обнаружили,что из кварнтир украдена бытовая техника.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 5 июля 2022 года правоохранитела установили, что к совершению квартирных краж причастен 34-летний харьковчанин. Именно этот, ранее неоднократно судимый мужчина, забарался в жилье граждан, поврежденных взрывами, и похитил оттуда технику.

В ходе осмотра места жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли доказательства.

Открыты уголовные дела о краже. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений. Ему грозит от 5 до 8 лет за решеткой. Полицейские устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Харькова.