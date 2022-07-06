06.07.2022 21:30
В Харькове рецидивист пойман на мародерстве (фото)
Полицейские Харькова сообщили мужчине о подозрении.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, в июне-июле 2022 года в полицию поступили обращения от жителей Киевского района. В них стражей порядка проинформировали,что из-за боевой агрессии России люди были вынуждены покинуть собственные дома. А когда они вернулись в Харьков, то обнаружили,что из кварнтир украдена бытовая техника.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 5 июля 2022 года правоохранитела установили, что к совершению квартирных краж причастен 34-летний харьковчанин. Именно этот, ранее неоднократно судимый мужчина, забарался в жилье граждан, поврежденных взрывами, и похитил оттуда технику.
В ходе осмотра места жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли доказательства.
Открыты уголовные дела о краже. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений. Ему грозит от 5 до 8 лет за решеткой. Полицейские устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Харькова.
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