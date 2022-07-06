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06.07.2022  21:52   Дмитрий Колоней

Албанский город-побратим поможет Харькову восстановить школу

Такое решение было принято на специальной сессии городского совета Тираны, в которой принял участие Харьковский городской голова Игорь Терехов.


Албанский город-побратим поможет Харькову восстановить школу
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов принял участие в специальной сессии городского совета города Тираны (Республика Албания). 
 
Также в заседании приняли участие Посол Украины в Албании Владимир Шкуров, Почетный консул Украины в Албании Бледи Байрактари и Почетный консул Республики Албания в Украине Шахин Омаров. 
 
Специальную сессию провели, чтобы пообщаться с Харьковским городским головой и обсудить вопросы предоставления гуманитарной помощи городу Харькову. 
 
Депутаты городского совета Тираны приняли решение о реконструкции одной из харьковских школ в качестве помощи городу-побратиму. 
 
Игорь Терехов поблагодарил коллег из Албании за участие в жизни Харькова и рассказал о разрушениях в городе. По его словам, сейчас команда городского совета прорабатывает концепцию создания Координационного совета городов-партнеров для максимально эффективного использования инструмента межмуниципального сотрудничества. 
 
«Тирана имеет свой опыт восстановления города и развития экономики, именно поэтому мы будем благодарны за вашу помощь и содействие нашему городу в процессе послевоенного восстановления, в том числе и путем участия в работе Координационного совета городов-партнеров. Уверен, что лишь совместными усилиями мы сможем достичь мира, стабильности и процветания», - подчеркнул мэр Харькова.
Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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