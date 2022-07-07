07.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 7 июля

Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.\Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+28°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +31°...+32°C (ощущается как +35°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +30°...+26°C (ощущается как +34°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 31%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 15%. До полудня магнитосфера будет возбуждена, затем космическая погода улучшится.

Народные приметы

Если в эту ночь звездно – будет много грибов.

Сильная роса – к урожаю огурцов.

Цикады стрекочут – к жаркому дню.

Заросли ивы на ветру шумят – к ливню.

Аромат полевых цветов усилился – к дождю.

Кто искупается в водоеме на Ивана Купала, тот избавится от всех болезней.

Листья папоротника книзу закручиваются – к теплому и солнечному дню.

В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить. Дождь на Ивана Купала считался благодатным.

Напомним, эксперты назвали причину сильной жары в Европе.