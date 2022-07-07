Прогноз погоды в Харькове на четверг, 7 июля

Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.\Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+28°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +31°...+32°C (ощущается как +35°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +30°...+26°C (ощущается как +34°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 31%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 15%. До полудня магнитосфера будет возбуждена, затем космическая погода улучшится.
Напомним, эксперты назвали причину сильной жары в Европе.
Звезды готовы открыть широкие перспективы. Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться решения в свою пользу будет легче обычного.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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