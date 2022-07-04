04.07.2022 18:10 Виталий Хиневич

План восстановления Украины представили в Швейцарии

На восстановления Украины понадобится 750 млрд долларов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лугано сообщил, что на восстановление Украины понадобится 750 млрд долларов.

"За шесть недель свыше 3 тысяч украинских и международных экспертов, должностных лиц, парламентариев наработали тысячи страниц своего видения, какую страну мы строим, и главное как мы будем восстанавливать нашу страну»,- сказал Шмигаль.

Ключевым источником финансов для восстановления Украины должны быть конфискованные активы россии и российских олигархов.

Второй источник восстановления – гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров. Третьи или четвертые источники – инвестиции частного сектора, а также внебюджетные взносы частных лиц и корпораций.

План восстановления Украины, по словам Премьер-министра, будет разделен на три ключевых этапа. Первый – это восстановление здесь и сейчас критических для жизни людей объектов. Вторая часть – fast recovery, восстановление после завершения боевых действий школ, больниц, строительство временного жилья. Третий этап плана – это долгосрочная трансформация.