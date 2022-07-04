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04.07.2022  18:10   Виталий Хиневич

План восстановления Украины представили в Швейцарии

На восстановления Украины понадобится 750 млрд долларов.

Денис Шмыгаль
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лугано сообщил, что на восстановление Украины понадобится 750 млрд долларов. 
 
"За шесть недель свыше 3 тысяч украинских и международных экспертов, должностных лиц, парламентариев наработали тысячи страниц своего видения, какую страну мы строим, и главное как мы будем восстанавливать нашу страну»,- сказал Шмигаль.
 
Ключевым источником финансов для восстановления Украины должны быть конфискованные активы россии и российских олигархов.
 
Второй источник восстановления – гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров. Третьи или четвертые источники – инвестиции частного сектора, а также внебюджетные взносы частных лиц и корпораций.
 
План восстановления Украины, по словам Премьер-министра, будет разделен на три ключевых этапа. Первый – это восстановление здесь и сейчас критических для жизни людей объектов. Вторая часть – fast recovery, восстановление после завершения боевых действий школ, больниц, строительство временного жилья. Третий этап плана – это долгосрочная трансформация.
 
Напомним, Швейцария будет инвестировать в украинский проект.
 
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  план восстановления
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