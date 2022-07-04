04.07.2022 17:44 Дмитрий Колоней
Коммунальщики проводят десятки ремонтов, не прекращая подачи воды харьковчанам
Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», за минувшие три дня бригады комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 26 аварий на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок 30 смотровых колодцев.
4 июля 2022 года, ремонтники взяли в работу 13 поврежденных участков трубопроводов. В частности, в Слободском районе бригады ремонтируют водовод диаметром 600 мм на пл. Защитников Украины.
«Оперативно приступили к устранению сложной аварийной ситуации. Комплексный ремонт проводим без отключения потребителей от водоснабжения, чтобы харьковчане не испытывали неудобств. С поставленной задачей справимся в сжатые сроки», - отметил начальник службы наружных водопроводных сетей Слободского района КП «Харьковводоканал» Алексей Мацюк.
Сообщить об утечках воды харьковчане могут по тел.: 15-33. Для экономии времени бригад необходимо указывать место утечки, точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.
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