04.07.2022 17:44 Дмитрий Колоней

Коммунальщики проводят десятки ремонтов, не прекращая подачи воды харьковчанам

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», за минувшие три дня бригады комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 26 аварий на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок 30 смотровых колодцев.

4 июля 2022 года, ремонтники взяли в работу 13 поврежденных участков трубопроводов. В частности, в Слободском районе бригады ремонтируют водовод диаметром 600 мм на пл. Защитников Украины.

«Оперативно приступили к устранению сложной аварийной ситуации. Комплексный ремонт проводим без отключения потребителей от водоснабжения, чтобы харьковчане не испытывали неудобств. С поставленной задачей справимся в сжатые сроки», - отметил начальник службы наружных водопроводных сетей Слободского района КП «Харьковводоканал» Алексей Мацюк.

Сообщить об утечках воды харьковчане могут по тел.: 15-33. Для экономии времени бригад необходимо указывать место утечки, точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.