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04.07.2022  17:44   Дмитрий Колоней

Коммунальщики проводят десятки ремонтов, не прекращая подачи воды харьковчанам

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».


Фотография из открытых источников
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», за минувшие три дня бригады комплекса «Харьковводоснабжение» устранили 26 аварий на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок 30 смотровых колодцев. 
 
4 июля 2022 года, ремонтники взяли в работу 13 поврежденных участков трубопроводов. В частности, в Слободском районе бригады ремонтируют водовод диаметром 600 мм на пл. Защитников Украины.  
 
«Оперативно приступили к устранению сложной аварийной ситуации. Комплексный ремонт проводим без отключения потребителей от водоснабжения, чтобы харьковчане не испытывали неудобств. С поставленной задачей справимся в сжатые сроки», - отметил начальник службы наружных водопроводных сетей Слободского района КП «Харьковводоканал» Алексей Мацюк.  
 
 
Сообщить об утечках воды харьковчане могут по тел.: 15-33.  Для экономии времени бригад необходимо указывать место утечки, точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.
 
Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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