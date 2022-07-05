Какие страны помогут восстанавливать Харьков после войны

Основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы россии.
На конференции в швейцарском Лугано, посвященной восстановлению Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль представил карту, кто из европейских стран согласился помочь в возрождении разрушенный войной областей. Об этом сообщает сайт КМУ передает РЕДПОСТ.
Согласно карте, Харьковскую область помогут восстанавливать США и Турция.
Помощь западных стран распределилась следующим образом:
В своем выступлении на конференции Шмыгаль отметил, что основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы России и российских олигархов.
«Российские власти развязали эту кровавую войну. Они повлекли за собой эти масштабные разрушения и должны понести за это ответственность», – подчеркнул Денис Шмыгаль.
Как отметил Глава Правительства, замороженные активы россии, по разным оценкам, составляют от 300 до 500 млрд долларов. Среди других источников восстановления могут быть гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестиции в частный сектор, внебюджетные взносы частных лиц и корпораций и средства государственного бюджета Украины. Более того, часть стран уже начала процесс конфискации этих активов.
Напомним, план восстановления Украины оценивается сегодня в 750 млрд долларов.
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