05.07.2022 11:35 Рита Парфенова

Какие страны помогут восстанавливать Харьков после войны

Основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы россии.

На конференции в швейцарском Лугано, посвященной восстановлению Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль представил карту, кто из европейских стран согласился помочь в возрождении разрушенный войной областей. Об этом сообщает сайт КМУ передает РЕДПОСТ.



Согласно карте, Харьковскую область помогут восстанавливать США и Турция.



Помощь западных стран распределилась следующим образом:

Донецкую область помогут восстанавливать Польша и Италия;

Запорожскую – Австрия;

Кировоградскую – Норвегия;

Луганскую – Чехия, Финляндия и Швеция;

Николаевскую – Бельгия;

Одесскую – Швейцария;

Ровенскую – Ирландия;

Сумскую – Канада;

Харьковскую – США и Турция;

Херсонскую – Швеция и Нидерланды;

Черниговскую – Германия.

В своем выступлении на конференции Шмыгаль отметил, что основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы России и российских олигархов.



«Российские власти развязали эту кровавую войну. Они повлекли за собой эти масштабные разрушения и должны понести за это ответственность», – подчеркнул Денис Шмыгаль.



Как отметил Глава Правительства, замороженные активы россии, по разным оценкам, составляют от 300 до 500 млрд долларов. Среди других источников восстановления могут быть гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестиции в частный сектор, внебюджетные взносы частных лиц и корпораций и средства государственного бюджета Украины. Более того, часть стран уже начала процесс конфискации этих активов.



Напомним, план восстановления Украины оценивается сегодня в 750 млрд долларов.