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05.07.2022  11:35   Рита Парфенова

Какие страны помогут восстанавливать Харьков после войны

Основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы россии.

план восстановления, харьков

На конференции в швейцарском Лугано, посвященной восстановлению Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль представил карту, кто из европейских стран согласился помочь в возрождении разрушенный войной областей. Об этом сообщает сайт КМУ передает РЕДПОСТ.

Согласно карте, Харьковскую область помогут восстанавливать США и Турция.

Помощь западных стран распределилась следующим образом:

  • Донецкую область помогут восстанавливать Польша и Италия;
  • Запорожскую – Австрия;
  • Кировоградскую – Норвегия;
  • Луганскую – Чехия, Финляндия и Швеция;
  • Николаевскую – Бельгия;
  • Одесскую – Швейцария;
  • Ровенскую – Ирландия;
  • Сумскую – Канада;
  • Харьковскую – США и Турция;
  • Херсонскую – Швеция и Нидерланды;
  • Черниговскую – Германия.

В своем выступлении на конференции Шмыгаль отметил, что основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы России и российских олигархов.

«Российские власти развязали эту кровавую войну. Они повлекли за собой эти масштабные разрушения и должны понести за это ответственность», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Как отметил Глава Правительства, замороженные активы россии, по разным оценкам, составляют от 300 до 500 млрд долларов. Среди других источников восстановления могут быть гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестиции в частный сектор, внебюджетные взносы частных лиц и корпораций и средства государственного бюджета Украины. Более того, часть стран уже начала процесс конфискации этих активов.

Напомним, план восстановления Украины оценивается сегодня в 750 млрд долларов.

Источник:   КМУ
 Тэги:  план восстановления, харьков
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