05.07.2022 11:20 Виталий Хиневич

Телекоммуникационные компании Украины выделят деньги для восстановления страны

В Лугано проходят конференции по вопросам восстановления Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой Министерство цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что на конференции Ukrainian Recovery Conference в Лугано Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандумы с тремя компаниями Киевстар, Vodafone и Датагруп-Volia. Данные компании готовы выделить более 400 млн грн для развития цифровой Украины и готовы присоединиться к диджитал-лендлизу.

Это первые технологические партнеры, давшие деньги на развитие цифрового государства после победы над российской армией.

Представители Минцифры поблагодарили компании Киевстар, Vodafone и Датагруп-Volia за то, что четвертый месяц Украина остается на связи.