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05.07.2022  11:20   Виталий Хиневич

Телекоммуникационные компании Украины выделят деньги для восстановления страны

В Лугано проходят конференции по вопросам восстановления Украины.

Телекоммуникационные компании помогут восстановить Украину
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой Министерство цифровой трансформации Украины. 
 
Сообщается, что на конференции Ukrainian Recovery Conference в Лугано Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандумы с тремя компаниями Киевстар, Vodafone и Датагруп-Volia. Данные компании готовы выделить более 400 млн грн для развития цифровой Украины и готовы присоединиться к диджитал-лендлизу.
 
Это первые технологические партнеры, давшие деньги на развитие цифрового государства после победы над российской армией.
 
Представители Минцифры поблагодарили компании Киевстар, Vodafone и Датагруп-Volia за то, что четвертый месяц Украина остается на связи.
 
Напомним, план восстановления Украины представили в Швейцарии.
 
Источник:   Министерство цифровой трансформации Украины
 Тэги:  помощь
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