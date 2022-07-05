05.07.2022 10:57 Рита Парфенова

Российские ракеты прилетели в лицей и профтехучилище на Салтовке: прокуратура начала расследование

Утренний авиаобстрел Харькова принес разрушения двум зданиям образовательного учреждения

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Ракетный авиаудар по Салтовскому району Харькова был совершен 5 июля около двух часов ночи. В результате обстрела повреждены здания лицея и технического училища.

При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители проводят осмотр места происшествия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, в 4 часа утра 4 июля две российские ракеты попали на территорию гимназии в Шевченковском районе Харкова, что привело к частичному разрушению здания школы. Также поврежден ряд соседних домов, в частности, в многоэтажках выбиты окна.