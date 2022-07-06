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06.07.2022  17:18   Дмитрий Колоней

На войну в Украину боятся ехать даже опытные захватчики (видео)

Об отношении к войне в Украине и позиции самопровозглашенных республик говорится в новом перехвате военной разведки.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУР МО Украины, в перехваченном разговоре оккупанта со своей девушкой Анастасией, захватчик рассказывает о том, что мобилизованные так называемой «днр» не считают, что они заодно с русской армией, позиционируют себя отдельно от них. Рассказывает как их обманывают и выражает свое отношение к русским. армии, России и что она делала 8 лет.
 
Тэги:  агрессия россии, страх, украина, деморализация
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