21.03.2022 07:46 Рита Парфенова

Эвакуация из Харькова: два дополнительных рейса запустила Укрзалізниця 21 марта

В понедельник, 21 марта, из Харькова на Западную Украину запланировано два эвакуационных рейса.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика.

На 21 марта известно следующее расписание движения дополнительных маршрутов:

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

11:30 - №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.



Дополнительные рейсы также отправятся из:

Днепра:

10:30 - №901/902 Днепр – Хелм.

Краматорска:

13:00 - №271/270 Краматорск – Львов;

16:00 - №273/272 Краматорск – Львов.



Кроме того, назначены поезда из из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com



