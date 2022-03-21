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21.03.2022  07:46   Рита Парфенова

Эвакуация из Харькова: два дополнительных рейса запустила Укрзалізниця 21 марта

В понедельник, 21 марта, из Харькова на Западную Украину запланировано два эвакуационных рейса.


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика.
 
На 21 марта известно следующее расписание движения дополнительных маршрутов:

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

11:30 - №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.

Дополнительные рейсы также отправятся из:

Днепра:

10:30 - №901/902 Днепр – Хелм.

Краматорска:

13:00 - №271/270 Краматорск – Львов;
16:00 - №273/272 Краматорск – Львов.

Кроме того, назначены поезда из из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.


 

Тэги:  агрессия россии, эвакуация, харьков
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