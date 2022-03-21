Эвакуация из Харькова: два дополнительных рейса запустила Укрзалізниця 21 марта

В понедельник, 21 марта, из Харькова на Западную Украину запланировано два эвакуационных рейса.
11:30 - №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.
Дополнительные рейсы также отправятся из:
10:30 - №901/902 Днепр – Хелм.
13:00 - №271/270 Краматорск – Львов;
16:00 - №273/272 Краматорск – Львов.
Кроме того, назначены поезда из из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.
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