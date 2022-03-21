21.03.2022 08:10 Рита Парфенова

Как прошел 25 день войны в Харькове: сводка ГСЧС

За сутки с 20 по 21 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили более 30 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.



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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, передает РЕДПОСТ.



Так, подразделения ГСЧС в течение дня осуществили 8 выездов на тушение пожаров жилых многоэтажек, частных зданий и других объектов в относительно спокойные районы. Пожары возникали в Киевском и Индустриальном районах Харькова, а также Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах области.



Продолжается расчистка завалов разрушенных жилых домов и административных зданий. Поисковые работы и разборки завалов проводились в Киевском и Шевченковском районах Харькова, а также в Харьковском районе области.



Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Каждый день отрабатываются заявки, где находились сработанные и взрывные взрывоопасные предметы.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 19 марта.



