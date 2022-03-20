По пути в Волчанск пропала гуманитарная колонна - Олег Синегубов

20.03.2022 19:53 Евгений Клочко

О 25-х сутках полномасштабного российского вторжения рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он сообщил, что наблюдалась активность вражеских войск, те пытались активизироваться по направлению Дергачей, Изюма, однако были разбиты нашими ВСУ.

Относительно гуманитарных коридоров: были отправлены гуманитарные грузы в Малую Рогань. Была информация, что готовятся провокации, так и случилось: оккупанты "зеленые коридоры" сорвали. Поэтому было принято решение разгрузить помощь в другом месте.

Другая гуманитарная колонна из "скорых", автобусов и грузовиков направлялась в Волчанск. Как только они выехали на временно неподконтрольную нам территорию – связь оборвалась. Сейчас мы с Офисом Президента, с Вице-премьер-министром Ириной Верещук пытаемся установить местонахождение. Вероятно, колонна находится под контролем оккупационных войск. Делаем все возможное, чтобы вернуть наших людей.

"Хочу отдельно поблагодарить волонтеров, народных депутатов, которые для бойцов привезли дополнительное оснащение. Это поможет нашим ВСУ защищать и побеждать!", - сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.