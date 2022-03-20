    
Главная Новости Харькова Общество По пути в Волчанск пропала гуманитарная колонна - Олег Синегубов
20.03.2022  19:53   Евгений Клочко

По пути в Волчанск пропала гуманитарная колонна - Олег Синегубов

О 25-х сутках полномасштабного российского вторжения рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

 
Он сообщил, что наблюдалась активность вражеских войск, те пытались активизироваться по направлению Дергачей, Изюма, однако были разбиты нашими ВСУ. 
 
Относительно гуманитарных коридоров: были отправлены гуманитарные грузы в Малую Рогань. Была информация, что готовятся провокации, так и случилось: оккупанты "зеленые коридоры" сорвали. Поэтому было принято решение разгрузить помощь в другом месте.
 
Другая гуманитарная колонна из "скорых", автобусов и грузовиков направлялась в Волчанск. Как только они выехали на временно неподконтрольную нам территорию – связь оборвалась. Сейчас мы с Офисом Президента, с Вице-премьер-министром Ириной Верещук пытаемся установить местонахождение. Вероятно, колонна находится под контролем оккупационных войск. Делаем все возможное, чтобы вернуть наших людей.
 
"Хочу отдельно поблагодарить волонтеров, народных депутатов, которые для бойцов привезли дополнительное оснащение. Это поможет нашим ВСУ защищать и побеждать!", - сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Тэги:  агрессия россии, олег синегубов, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.03 Общество Малая Рогань находится на грани гуманитарной катастрофы 20.03 ЖКХ В Харькове волонтеры помогают убирать город после бомбардировок оккупантов рф 20.03 Криминал и происшествия В результате артобстрела Харькова погиб 9-летний ребенок
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 