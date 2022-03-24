24.03.2022 13:12 Рита Парфенова

Огромных краснокнижных черепах эвакуировали из экопарка под Харьковом

Из Фельдман Экопарка под Харьковом продолжают эвакуировать животных.





В среду из-под обстрелов удалось вывезти шпороносных черепах, а также белоносую и голубую мартышек, передает РЕДПОСТ.



"Эвакуировать таких черепах, которые весят по 100 и более кг, не так-то просто, но мы с этим справились. В Экопарке эти краснокнижные гиганты впервые в Украине успешно размножались, и мы верим, что с ними все будет хорошо", - сообщили на странице экопарка в Facebook.



В Экопарке говорят, что эвакуация животных будет продолжаться, пока все питомцы не окажутся вне опасности.



Напомним, ранее сотрудники Экопарка и волонтеры эвакуировали четырех орангутанов – Васю, Кузю, Мэсси и Поночку, девять шимпанзе, а также 22 альпака. Человекообразных обезьян приняли в Харьковском зоопарке.