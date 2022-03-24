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24.03.2022  13:53   Рита Парфенова

В спальном районе Харькова очередь за гуманитаркой обстреляли из "градов"

В Харькове рашисты "Градом" обстреляли стоявшую за гуманитарной помощью очередь.

В Харькове рашисты "Градом" обстреляли стоявшую за гуманитарной помощью очередь.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на местные власти.

Обстрел произошел в Салтовском жилмассиве в Харькове. Окупанты ударили "Градом" по очереди, стоявшей за гуманитарной помощью.

Фото после обстрела опубликовал местный Telegram-канал Труха сообщил, что в результате действий оккупантов погибли люди.

Тэги:  агрессия россии, обстрел, гуманитарная помощь, харьков, смерть
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