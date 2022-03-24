24.03.2022 13:53 Рита Парфенова

В спальном районе Харькова очередь за гуманитаркой обстреляли из "градов"

В Харькове рашисты "Градом" обстреляли стоявшую за гуманитарной помощью очередь.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на местные власти.



Обстрел произошел в Салтовском жилмассиве в Харькове. Окупанты ударили "Градом" по очереди, стоявшей за гуманитарной помощью.



Фото после обстрела опубликовал местный Telegram-канал Труха сообщил, что в результате действий оккупантов погибли люди.