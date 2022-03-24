24.03.2022 16:22 Дмитрий Колоней

«Харьковводоканал» оперативно устраняет повреждения

Коммунальщики Харькова восстанавливают внутридомовые системы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на начальника участка Московского района Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Андрея Евдошенко, каждый день бригадам приходится решать все более сложные задачи по восстановлению подачи воды в дома харьковчан.

«С началом военных действий постоянно обстреливается и разрушается жилищный фонд, но специалисты и работники участка делают все возможное и невозможное для восстановления поврежденных внутридомовых систем. Вечером, после наступления комендантского часа, детально анализируем сложившуюся ситуацию, определяем фронт работ на следующий день. В первую очередь берем в работу дома, которые требуют безотлагательного ремонта», - подчеркнул Андрей Евдошенко.

По словам начальника участка, благодаря высококвалифицированным рабочим ситуация в районе контролируемая.

«Все чаще нам приходится принимать быстрые, нестандартные решения для возобновления подачи воды. Сегодня, например, напрямую подключили водопроводную полиэтиленовую трубу из одного дома в другой, где не было возможности восстановить внутридомовую систему холодного водоснабжения. Словом, каждый новый день готовит серьезные испытания, но мы к ним готовы», - отметил Андрей Евдошенко.