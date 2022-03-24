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24.03.2022  16:22   Дмитрий Колоней

«Харьковводоканал» оперативно устраняет повреждения

Коммунальщики Харькова восстанавливают внутридомовые системы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на начальника участка Московского района Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Андрея Евдошенко, каждый день бригадам приходится решать все более сложные задачи по восстановлению подачи воды в дома харьковчан.
 
«С началом военных действий постоянно обстреливается и разрушается жилищный фонд, но специалисты и работники участка делают все возможное и невозможное для восстановления поврежденных внутридомовых систем. Вечером, после наступления комендантского часа, детально анализируем сложившуюся ситуацию, определяем фронт работ на следующий день. В первую очередь берем в работу дома, которые требуют безотлагательного ремонта», - подчеркнул Андрей Евдошенко.
 
По словам начальника участка, благодаря высококвалифицированным рабочим ситуация в районе контролируемая. 
 
«Все чаще нам приходится принимать быстрые, нестандартные решения для возобновления подачи воды. Сегодня, например, напрямую подключили водопроводную полиэтиленовую трубу из одного дома в другой, где не было возможности восстановить внутридомовую систему холодного водоснабжения. Словом, каждый новый день готовит серьезные испытания, но мы к ним готовы», - отметил Андрей Евдошенко.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водоснабжение, ремонт, харьков
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