24.03.2022 17:02 Дмитрий Колоней

Создан доказательный ресурс, фиксирующий преступления оккупантов против Украины

На сайте платформы есть пошаговая инструкция для тех, кто передает сведения о преступлениях РФ.



Создан доказательный ресурс, фиксирующий преступления оккупантов против Украины



Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Патрульную полицию, если вы стали потерпевшим или свидетелем военных преступлений России против гражданского населения, фиксируйте и присылайте доказательства на единый ресурс warcrimes.gov.ua

На ресурсе есть пошаговая инструкция, следуя которой каждый сможет внести большой вклад в нашу общую победу на юридическом фронте. Всю собранную информацию использует Офис Генерального прокурора в Международном уголовном суде в Гааге и украинских судах, а также во время потенциальных специальных международных трибуналов.

Поэтому очень важно собрать и оформить полученную информацию ответственно и согласно международно признанным стандартам. Эти доказательства будут использованы Министерством иностранных дел в Международном суде ООН, Министерством юстиции в Европейском суде по правам человека.

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