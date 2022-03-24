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24.03.2022  17:02   Дмитрий Колоней

Создан доказательный ресурс, фиксирующий преступления оккупантов против Украины

На сайте платформы есть пошаговая инструкция для тех, кто передает сведения о преступлениях РФ.


Создан доказательный ресурс, фиксирующий преступления оккупантов против Украины
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, если вы стали потерпевшим или свидетелем военных преступлений России против гражданского населения, фиксируйте и присылайте доказательства на единый ресурс warcrimes.gov.ua.
 
На ресурсе есть пошаговая инструкция, следуя которой каждый сможет внести большой вклад в нашу общую победу на юридическом фронте. Всю собранную информацию использует Офис Генерального прокурора в Международном уголовном суде в Гааге и украинских судах, а также во время потенциальных специальных международных трибуналов.
 
Поэтому очень важно собрать и оформить полученную информацию ответственно и согласно международно признанным стандартам. Эти доказательства будут использованы Министерством иностранных дел в Международном суде ООН, Министерством юстиции в Европейском суде по правам человека.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что идет сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия оккупантами.
 
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Тэги:  агрессия россии, преступления оккупантов, харьков
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