28.05.2022 19:26 Дмитрий Колоней

На Харьковщине открыт фонд для восстановление Музея Сковороды

Оккупанты совершили почти 400 преступлений против украинского культурного наследия.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Министерство культуры и информполитики, продолжается фиксация военных преступлений россиян против украинского культурного наследия. Уже задокументировано 367 эпизодов.

Ведомство отмечает, что российские военные преступники никак не унимаются и продолжают уничтожать все украинское. В настоящее время известно о полном разрушении 9 объектов культурного наследия в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Другие объекты претерпели различные степени поражений. Состояние 23 остается неизвестным. Ведь получать информацию с временно оккупированных территорий и мест, где проходят активные боевые действия, все еще сложно. Нам предстоит много работы после победы Украины. Но начинаем возобновление культурного наследия уже сейчас. Постоянно находимся в диалоге с международными партнерами, нашими органами власти и общинами.

В Харьковской области открыт фонда для сбора средств на восстановление Музея Сковороды. Мы будем собирать средства не только от государства, но и благотворителей, международных доноров. Уже есть предварительные договоренности с рядом наших западных партнеров о том, что они согласны давать средства на восстановление Музея. Должны все восстановить, а преступники понести справедливое наказание”, – отметил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики.

Напомним, разрушение культурного наследия – это военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года.