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28.05.2022  19:26   Дмитрий Колоней

На Харьковщине открыт фонд для восстановление Музея Сковороды

Оккупанты совершили почти 400 преступлений против украинского культурного наследия.

На Харьковщине открыт фонд для восстановление Музея Сковороды
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Министерство культуры и информполитики, продолжается фиксация военных преступлений россиян против украинского культурного наследия. Уже задокументировано 367 эпизодов.
 
Ведомство отмечает, что российские военные преступники никак не унимаются и продолжают уничтожать все украинское. В настоящее время известно о полном разрушении 9 объектов культурного наследия в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Другие объекты претерпели различные степени поражений. Состояние 23 остается неизвестным. Ведь получать информацию с временно оккупированных территорий и мест, где проходят активные боевые действия, все еще сложно. Нам предстоит много работы после победы Украины. Но начинаем возобновление культурного наследия уже сейчас. Постоянно находимся в диалоге с международными партнерами, нашими органами власти и общинами.
 
В Харьковской области открыт фонда для сбора средств на восстановление Музея Сковороды. Мы будем собирать средства не только от государства, но и благотворителей, международных доноров. Уже есть предварительные договоренности с рядом наших западных партнеров о том, что они согласны давать средства на восстановление Музея. Должны все восстановить, а преступники понести справедливое наказание”, – отметил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики.
 
Напомним, разрушение культурного наследия – это военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года.
 
Тэги:  агрессия россии, преступления оккупантов, харьков, украина
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