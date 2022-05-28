28.05.2022 18:46 Дмитрий Колоней

Акция «Дети Харькова за мир» пройдет в День защиты детей

На этот раз традиционное мероприятие Харькова пройдет в виде онлайн-марафона в соцсетях.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент культуры, мероприятие станет продолжением одноименной акции, которая шесть лет подряд проводилась в Международный день защиты детей на площади Свободы.

На участие в онлайн-марафоне уже подано около 200 заявок. Отправленные видеоматериалы и аудиозаписи освещают творческую жизнь юных харьковчан до войны и во время боевых действий, а главное - их стремление к миру. Смонтированный видеоролик опубликуют в социальных сетях 1 июня.

«Юное поколение, дети и подростки стали детьми войны. Их творчество берет за душу, потому что юные художники рассказывают миру, как они стремятся к миру для своей семьи, своего города, своей страны», - отметили в департаменте.

Онлайн-марафон будет проходить на странице @prostir_kh в «Instagram», «Facebook», «YouTube» и «Telegram».

Присоединиться к акции и создать своеобразный флешмоб приглашают руководителей и преподавателей центров культуры, школ эстетического воспитания и общеобразовательных школ. Для этого в своих социальных сетях и мессенджерах им необходимо опубликовать фото и видео воспитанников с хештегом #дітихарковазамир