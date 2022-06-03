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03.06.2022  15:59   Дмитрий Колоней

В Харькове прошел онлайн-марафон «Дети Харькова - за МИР!»

В рамках мероприятия, проходившего в Харькове, в Интернете появились тысячи уникальных постов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент культуры, в инстаграме, фейсбуке, телеграм-каналах, в вайбере и на «YouTube» в рамках онлайн-марафона было размещено более 2 тыс. уникальных постов. Страницы соцсетей были заполнены выступлениями и работами талантливых маленьких харьковчан по хештегу #дітихарковазамир. Было много видеороликов, снятых в разных уголках Земли, выступления юных харьковчан на сценах Европы, концерты и мастер-классы в бомбоубежищах, рисунки. 
 
«За каждым фотоснимком, видео, рисунком стоит своя уникальная история ребенка, который, несмотря на трудности и обстоятельства, смог пронести в себе творческую искру и подарить ее людям. Спасибо всем участникам онлайн-марафона!» - отметили в Департаменте культуры.
 
Напомним, что, начиная с апреля, учреждения культуры, образования, творческие коллективы города направили более 500 заявок на участие в марафоне.
 
Тэги:  онлайн-марафон, дети за мир, харьков, акция
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