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03.06.2022  15:45   Виталий Хиневич

В Киеве появились плакаты насмешки над Путиным

На улицах Киева появились плакаты-карикатуры на российского диктатора.

диктатор
Фото: Апостроф
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Апостроф.
 
Сообщается, что в Киеве появились плакаты с изображением Путина, на которых он изображен с вульгарным макияжем. В нижней части плаката находятся высмеивающие российского диктатора надписи.
 
Кроме этого отмечается, что данные фото опубликовал у себя на странице в социальных сетях автор книги "69 неудачных свиданий" Андрей Мероник.
 
По словам Андрея Мероника, чтобы раздемонизировать противника, нужно над ним посмеяться.
 
«Как раздемонизировать великого и ужасающего диктатора? Хорошо посмеяться над ним! А также сообщить ему, что никому не нужен его дикпик, который он тычет в лицо без разрешения. Что необоснованные претензии на доминирование – это смешно. Что контакт с реальностью – залог адекватной самооценки. Что сфокусированность на себе никому не подходит. И что проигрывать нужно достойно. Положили начало социальной акции в Киеве, которая высмеивает действия российского тирана. Ибо считаем смех сверхмощным инструментом политической борьбы»,- отметил Андрей Мероник.
 
Напомним, свой свежий номер французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил Украине.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  плакаты с диктатором
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