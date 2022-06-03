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03.06.2022  15:31   Дмитрий Колоней

Коммунальщики работают без выходных, восстанавливая котельные Харькова

В Харькове проводят реконструкцию по проектам Мирового банка.

Коммунальщики работают без выходных, восстанавливая котельные Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», работы по реконструкции котельных по проектам Мирового банка продолжаются в разных районах города Харькова. Они стартовали еще до начала боевых действий и находятся на разных стадиях выполнения.
 
Например, на котельной в Индустриальном районе, на ул. Мира, идет подготовка к обустройству опалубки для фундаментов под котлы, а на таком же объекте в районе аэропорта фундаменты уже залиты. На котельной «Северная-1» на Салтовском филиале продолжается демонтаж оборудования и стен, готовится грунт.
 
«Разница в стадиях выполнения работ связана с тем, что некоторые котельные не участвовали в отопительном сезоне, и работы на них начались еще зимой, а остальные были задействованы в подаче теплоносителя почти до завершения отопительного сезона. Еще одна причина - угроза жизни персонала из-за усиления обстрелов. Подрядные организации, задействованные в этих проектах, работают без выходных, опережая график», - отметили в "ХТС".
 
Тэги:  котельные, реконструкция, харьков, мировой банк, коммунальщики
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