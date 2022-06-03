03.06.2022 15:31 Дмитрий Колоней

Коммунальщики работают без выходных, восстанавливая котельные Харькова

В Харькове проводят реконструкцию по проектам Мирового банка.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», работы по реконструкции котельных по проектам Мирового банка продолжаются в разных районах города Харькова. Они стартовали еще до начала боевых действий и находятся на разных стадиях выполнения.

Например, на котельной в Индустриальном районе, на ул. Мира, идет подготовка к обустройству опалубки для фундаментов под котлы, а на таком же объекте в районе аэропорта фундаменты уже залиты. На котельной «Северная-1» на Салтовском филиале продолжается демонтаж оборудования и стен, готовится грунт.

«Разница в стадиях выполнения работ связана с тем, что некоторые котельные не участвовали в отопительном сезоне, и работы на них начались еще зимой, а остальные были задействованы в подаче теплоносителя почти до завершения отопительного сезона. Еще одна причина - угроза жизни персонала из-за усиления обстрелов. Подрядные организации, задействованные в этих проектах, работают без выходных, опережая график», - отметили в "ХТС".