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24.03.2022  19:56   Дмитрий Колоней

В Харькове платить за газ будет проще

В настоящее время «Харьковским тепловым сетям» очень необходимы средства для восстановления систем теплоснабжения.


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Как сообщает РЕДПОСТ, информацию о начислении за услугу теплоснабжения теперь можно получить в отделениях банков «Мегабанк» и «ПриватБанк», а оплатить - в обоих учреждениях удобным способом, в частности, воспользовавшись сервисом «Приват-24».
 
«Уважаемые харьковчане! Работники КП «Харьковские тепловые сети» ежедневно под обстрелами пытаются сохранить тепло в ваших домах. В ответ просим по возможности оплатить наши услуги. КП «ХТС» остается с вами и нашим городом!» - сообщили на предприятии.
 
Кроме того, отметим, что возле четырех станций метрополитена возобновили работу пункты приема платежей «Мегабанка», где можно получить наличные средства, а именно: ст. м. «Южный вокзал» (ППП №121), ст. м. «Академика Барабашова» (ППП №125), ст. м. «Холодная Гора» (ППП №120) и ст. м. «Индустриальная» (ППП №77).
 
Также наличные средства по-прежнему можно снять в банкоматах. С их актуальным перечнем можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://www.megabank.ua/ru/news/news21032022.
Тэги:  тепло, оплата, харьков
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