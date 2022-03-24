24.03.2022 20:42 Дмитрий Колоней

Харьковская прокуратура создала бот для сбора информации о преступлениях РФ

К боту харьковчане могут отправлять сообщения о преступлениях, совершенных во время войны.



Фото из открытых источников

об убийствах или издевательствах военных РФ над гражданским населением

повреждениях вашего имущества в результате попаданий ракет или бомбардировок

преступлениях в сфере продаж гуманитарной помощи

преступлениях, связанных с сотрудничеством со спецслужбами страны-агрессора

мародествах

Чтобы сообщить о преступлении, добавьте к сообщению:

Сведения о преступлении, лиц, вероятно причастных к нему. Фото/видео обстоятельств Адрес совершения преступления Свой телефон для связи

Прокуроры и следователи обработают информацию и при необходимости свяжутся с вами.

Предоставленная вами информация будет использована для уголовных производств в Украине и для международных судов.