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24.03.2022  20:42   Дмитрий Колоней

Харьковская прокуратура создала бот для сбора информации о преступлениях РФ

К боту харьковчане могут отправлять сообщения о преступлениях, совершенных во время войны.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, бот Stop Russian War Kharkiv будет собирать информацию от харьковчан: 
  • об убийствах или издевательствах военных РФ над гражданским населением
  • повреждениях вашего имущества в результате попаданий ракет или бомбардировок
  • преступлениях в сфере продаж гуманитарной помощи
  • преступлениях, связанных с сотрудничеством со спецслужбами страны-агрессора
  • мародествах 

Чтобы сообщить о преступлении, добавьте к сообщению:

  1. Сведения о преступлении, лиц, вероятно причастных к нему.
  2. Фото/видео обстоятельств
  3. Адрес совершения преступления
  4. Свой телефон для связи
Прокуроры и следователи обработают информацию и при необходимости свяжутся с вами.
 
Предоставленная вами информация будет использована для уголовных производств в Украине и для международных судов.
Тэги:  агрессия россии, бот прокуратуры, харьков
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