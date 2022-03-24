24.03.2022 21:50

Нам тяжело, но я уверен в нашей победе!, - Игорь Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов разместил видеообращение на своем Телеграмм-канале.

Руководитель города отметил, что произошла очередная трагедия - погибли люди, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью. За жизни раненых борются врачи.

Мэр Харькова подчеркнул, что, несмотря на ужасы войны, город обязательно выстоит, и Украина обязательно победит, потому что сегодня каждый человек на своем месте приближает победу и мирную жизнь.

«Сегодня я был во многих местах. Дал команду закладывать мешками с песком наш символ - памятник Тарасу Шевченко. Я видел, с каким энтузиазмом наши коммунальные рабочие и горожане это делают. Огромное им спасибо! Я разговаривал с дворовыми рабочими. Оптимизм, который они излучают, дорогого стоит. Мы обязательно победим! Это видно по каждому из нас. Я был на рынке, поговорил с продавцами, покупателями. От каждого из них звучит одно: «Город выстоит и победит». Мы - вместе, мы - харьковчане!» - обратился к горожанам городской голова.

"Месяц войны в Украине. Да, нам тяжело. Всем. Но сегодня, как никогда, я уверен в нашей победе!

Мы - вместе!!! Мы - харьковчане!!!"