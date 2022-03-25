Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 25 марта

Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+9°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+10°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+2°C (ощущается как +8°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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