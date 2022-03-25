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25.03.2022  07:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 25 марта

Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.

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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+9°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+10°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+2°C (ощущается как +8°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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