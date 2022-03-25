25.03.2022 07:31 Рита Парфенова

Эвакуация из Харькова: какие дополнительные рейсы запустила Укрзалізниця 25 марта

В пятницу, 25 марта, из Харькова на Западную Украину запланировано три эвакуационных рейса.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика.



На 25 марта известно следующее расписание движения дополнительных маршрутов из Харькова:



8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,

11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск,

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.



Дополнительные рейсы из других городов:

Киев, вокзал Дарница:

9:00 – Интерсити+ Киев – Львов;

17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.

Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

13:00 - №290/289 Краматорск – Львов;

16:00 - №292/291 Краматорск – Львов.



Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com