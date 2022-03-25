Эвакуация из Харькова: какие дополнительные рейсы запустила Укрзалізниця 25 марта

В пятницу, 25 марта, из Харькова на Западную Украину запланировано три эвакуационных рейса.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика.
На 25 марта известно следующее расписание движения дополнительных маршрутов из Харькова:
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,
11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск,
15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Дополнительные рейсы из других городов:
9:00 – Интерсити+ Киев – Львов;
17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
13:00 - №290/289 Краматорск – Львов;
16:00 - №292/291 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.
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