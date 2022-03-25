Харьков на утро 25 марта. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 24 по 25 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 63 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.
Подразделения ГСЧС в течение дня осуществляли выезды на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий, которые возникали в Слободском, Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Московском районах города Харькова, а также Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах. Сотрудниками ГСЧС на пожарах были спасены 4 человека.
Больше всего выездов подразделений службы спасения на тушение пожаров, вызванных обстрелами, было совершено в Киевском районе — 13, и в Московском районе города Харькова — 6. Также в течение суток спасатели выезжали на тушение 25 пожаров, связанных с горением сухой травы и камыша на открытых территориях. экосистемах.
Пиротехники отработали 42 адреса в Харькове и Харьковском районе, где находились сработанные и не разорванные взрывоопасные предметы.
Проводились поисковые работы и разборки завалов в Киевском, Шевченковском, Основянском, Индустриальном и Московском районах Харькова.
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