25.03.2022 08:49 Рита Парфенова

Позиции рашистов под Харьковом обстрелял свой же вертолет

Под Харьковом оккупанты понесли очередные потери, причем от своей техники.

О фиаско противника рассказал глава ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Инцидент произошел утром 24 марта в поселке Малая Рогань. Российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО, отметил Синегубов.



Глава ХОВА выразил надежду, что это не последний случай самоуничтожения российских оккупантов.