Позиции рашистов под Харьковом обстрелял свой же вертолет

Под Харьковом оккупанты понесли очередные потери, причем от своей техники.
О фиаско противника рассказал глава ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
Инцидент произошел утром 24 марта в поселке Малая Рогань. Российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО, отметил Синегубов.
Глава ХОВА выразил надежду, что это не последний случай самоуничтожения российских оккупантов.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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