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25.03.2022  08:49   Рита Парфенова

Позиции рашистов под Харьковом обстрелял свой же вертолет

Под Харьковом оккупанты понесли очередные потери, причем от своей техники.

Позиции рашистов под Харьковом обстрелял свой же вертолет

О фиаско противника рассказал глава ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Инцидент произошел утром 24 марта в поселке Малая Рогань. Российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО, отметил Синегубов.

Глава ХОВА выразил надежду, что это не последний случай самоуничтожения российских оккупантов.

Тэги:  агрессия россии, харьков
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