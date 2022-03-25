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25.03.2022  09:12   Рита Парфенова

Переселенцы из Харькова и области могут оформить ежемесячное пособие

Люди, выехавшие из Харькова и Харьковской области в другие регионы Украины, могут получить помощь внутриперемещенным лицам (ВПЛ) при наличии соответствующей справки.

пособие впл

Об этом сообщили в Департаменте социальной политики, передает РЕДПОСТ. Помощь предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутри перемещенное лицо, в таких размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 тыс. грн; для других лиц – 2 тыс. грн.
 
Получить помощь ВПЛ можно будет заполнив заявление, формируемое средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала «Дія». По сообщению Министерства социальной политики, подобная возможность будет в конце марта. Также заявление можно подать в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения, уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг.
 
Заявитель должен иметь документы, подтверждающие личность, идентификационный код и реквизиты для выплаты пособия, а также документы членов семьи для заполнения сведений о них. С более подробной информацией о процедуре оформления помощи ВПЛ можно ознакомиться по ссылке
 
Также в департаменте отмечают, что помощь выплачивается за полнолуние независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.

Тэги:  агрессия россии, впл, переселенцы, пособие, харьков
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