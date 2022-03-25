25.03.2022 09:49 Рита Парфенова

В Харькове обстреляли терминал аэропорта и крупный супермаркет, – Синегубов

За прошедшие сутки Харьков обстреливали 54 раза:были артиллерийские обстрелы, минометные, танковые обстрелы из систем реактивного огня



Фото из открытых источников

Об этом председатель ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона, передает РЕДПОСТ.

Он напомнил, что днем оккупанты обстреляли из "града" пункт выдачи гуманитарной помощи. Погибли 6 человек, более 17 получили ранения.



Ночью также был обстрелян терминал аэропорта, утром – супермаркет «Метро».



В боях под Изюмом враг понес значительные потери. Там наши Вооруженные силы сбили два вражеских самолета.



И вчера произошел курьез в российской армии, когда их же вертолеты обстреляли их же позиции, уничтожили довольно большое количество живой силы противника и военной техники.



По некоторым направлениям ВСУ идут в контрнаступление, отодвигая врага к своим границам. Были применены реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган». В области враг рименил авиабомбы, однако благодаря Вооруженным силам Украины вражеская авиация именно над городом Харьковом пока неактивна. Только разведывательные беспилотные аппараты, которые мы так же уничтожим, заверил председатель ХОГА.