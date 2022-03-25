В Харькове обстреляли терминал аэропорта и крупный супермаркет, – Синегубов

За прошедшие сутки Харьков обстреливали 54 раза:были артиллерийские обстрелы, минометные, танковые обстрелы из систем реактивного огня
Об этом председатель ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона, передает РЕДПОСТ.
Он напомнил, что днем оккупанты обстреляли из "града" пункт выдачи гуманитарной помощи. Погибли 6 человек, более 17 получили ранения.
Ночью также был обстрелян терминал аэропорта, утром – супермаркет «Метро».
В боях под Изюмом враг понес значительные потери. Там наши Вооруженные силы сбили два вражеских самолета.
И вчера произошел курьез в российской армии, когда их же вертолеты обстреляли их же позиции, уничтожили довольно большое количество живой силы противника и военной техники.
По некоторым направлениям ВСУ идут в контрнаступление, отодвигая врага к своим границам. Были применены реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган». В области враг рименил авиабомбы, однако благодаря Вооруженным силам Украины вражеская авиация именно над городом Харьковом пока неактивна. Только разведывательные беспилотные аппараты, которые мы так же уничтожим, заверил председатель ХОГА.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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