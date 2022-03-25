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25.03.2022  09:49   Рита Парфенова

В Харькове обстреляли терминал аэропорта и крупный супермаркет, – Синегубов

За прошедшие сутки Харьков обстреливали 54 раза:были артиллерийские обстрелы, минометные, танковые обстрелы из систем реактивного огня


Фото из открытых источников

Об этом председатель ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона, передает РЕДПОСТ.

Он напомнил, что днем оккупанты обстреляли из "града" пункт выдачи гуманитарной помощи. Погибли 6 человек, более 17 получили ранения.

Ночью также был обстрелян терминал аэропорта, утром – супермаркет «Метро».

В боях под Изюмом враг понес значительные потери. Там наши Вооруженные силы  сбили два вражеских самолета.

И вчера произошел курьез в российской армии, когда их же вертолеты обстреляли их же позиции, уничтожили довольно большое количество живой силы противника и военной техники.

По некоторым направлениям ВСУ идут в контрнаступление, отодвигая врага к своим границам. Были применены реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган». В области враг рименил  авиабомбы, однако благодаря Вооруженным силам Украины вражеская авиация именно над городом Харьковом пока неактивна. Только разведывательные беспилотные аппараты, которые мы так же уничтожим, заверил председатель ХОГА.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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