За фото- и видеосъемку ВСУ в Украине вводится уголовная ответственность

Тех, кто осуществляет фото- и видеосъемку перемещений военнослужащих, оружия и техники, ожидает от трех до двенадцати лет лишения свободы.
24 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект №7189 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно обеспечения противодействия несанкционированному распространению информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения», передает РЕДПОСТ.
Согласно закону, Уголовный кодекс дополняется статьей 114-2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения состояния.
Новая статья предусматривает следующие санкции:
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