Еще один пункт выдачи гуманитарки обстреляли в Харькове: есть погибшие

В результате утреннего обстрела гражданской инфраструктуры из реактивных систем залпового огня пострадали 7 гражданских лиц, из которых 4 умерли.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает РЕДПОСТ.
Обстрел произошел около 7:45 утра 25 марта. Силами российской федерации обстреляна городская поликлиника в Основянском районе города, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи. Ни одного военного объекта рядом не находится.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские документируют факт преступления против украинского народа и собирают все необходимые доказательства для привлечения злоумышленников к ответственности.
Напомним, днем 24 марта оккупанты обстреляли из "града" пункт выдачи гуманитарной помощи на Салтовке. Погибли 6 человек, более 17 получили ранения.
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