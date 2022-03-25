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25.03.2022  10:41   Рита Парфенова

Еще один пункт выдачи гуманитарки обстреляли в Харькове: есть погибшие

В результате утреннего обстрела гражданской инфраструктуры из реактивных систем залпового огня пострадали 7 гражданских лиц, из которых 4 умерли.

обстреляли поликлинику

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает РЕДПОСТ.

Обстрел произошел около 7:45 утра 25 марта. Силами российской федерации обстреляна городская поликлиника в Основянском районе города, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи. Ни одного военного объекта рядом не находится.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские документируют факт преступления против украинского народа и собирают все необходимые доказательства для привлечения злоумышленников к ответственности.

Напомним, днем 24 марта оккупанты обстреляли из "града" пункт выдачи гуманитарной помощи на Салтовке. Погибли 6 человек, более 17 получили ранения.

Тэги:  агрессия россии, гуманитарная помощь, обстрел, смерть, харьков
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