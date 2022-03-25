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25.03.2022  10:44   Евгений Клочко

6 интересных идей для организации свободного пространства

Обычно у каждой комнаты есть свое назначение: в спальне мы отдыхаем, на кухне готовим, а в ванной принимаем душ. Но что делать, когда в доме появилась лишняя комната?

6 интересных идей для организации свободного пространства
 
Если к вам часто приходят друзья или родственники, можно превратить свободное помещение в спальню для гостей. А если у вас много ненужных вещей, можно обустроить кладовую. Однако, кроме очевидных вариантов, есть масса альтернативных идей. В этой статье мы расскажем о шести необычных решениях для организации свободного пространства. 

Комната для питомца

6 интересных идей для организации свободного пространства

 
Во время пандемии COVID-19 люди стали чаще покупать домашних животных, и это неудивительно: исследования показывают, что пушистые друзья помогают нам улучшить самочувствие и поднять настроение. Однако даже небольшим питомцам может понадобиться собственное пространство. Для этой цели подойдет свободная комната: организуйте спальное место, принесите несколько игрушек и декорации в стиле животных, чтобы превратить ее в настоящий рай для домашних любимцев. Приятным бонусом станет освободившееся место на вашем диване. Хотя это не точно.
 

Библиотека

6 интересных идей для организации свободного пространства

 
Если вы любите читать, то идея создания собственной библиотеки придется вам по душе. Только представьте стеллажи от пола до потолка, заполненные любимыми книгами: с ними даже небольшая комната будет выглядеть благородно. Полки с книгами и пара удобных кресел — все, что нужно, чтобы превратить комнату в личную библиотеку. Это пространство станет вашим островком безмятежности и спокойствия среди хаоса повседневной жизни, а также удобным местом для хранения коллекции книг.
 

Игровая комната

6 интересных идей для организации свободного пространства

 
У игровой комнаты может быть два назначения: размещение всех гаджетов, лежащих в доме, таких как консоли, планшеты и мониторы, а также наличие места, где можно весело провести время, не мешая другим членам семьи. Спроектировать игровую комнату несложно — главное, чтобы в ней уместились диван и пара мониторов. Многие родители предусмотрительно не устанавливают замок на дверь игровой комнаты, чтобы видеть, что дети, к примеру, не смотрят фильмы ужасов или не играют в онлайн-казино. Кроме того, вас приятно удивит низкая стоимость обустройства комнаты с играми.
 

Универсальная комната

6 интересных идей для организации свободного пространства

 
Удобно, когда свободную комнату можно использовать для нескольких видов деятельности. Разместите стол и стулья и по необходимости пользуйтесь ей как кабинетом или столовой. Или купите диван с телевизором, чтобы одновременно организовать читальный зал и домашний кинотеатр. Конечно, возможности ограничены размерами помещения. Но для тех, кто ищет многофункциональное решение, подойдет универсальная комната.
 

Хобби-комната

6 интересных идей для организации свободного пространства

 
Соседи не в восторге от вашего увлечения музыкой? Пара покупок и звукоизоляция могут превратить ваше свободное пространство в собственную музыкальную студию. Если же вам больше по вкусу живопись, все, что вам понадобится для организации студии, это мольберт и освещение. Любителям йоги и вовсе будет достаточно зеркала и специального коврика. Может быть у вас есть свободная комната, но еще нет хобби? Тогда сейчас самое время его найти.
 

Гардеробная

6 интересных идей для организации свободного пространства

 
Если ваши шкафы ломятся от одежды и обуви, то вас заинтересует идея организации пространства для хранения вещей. Гардеробная — мечта каждой модницы и необходимость для большой семьи. Все, что для нее понадобится, это полки, контейнеры и несколько ящиков. И проблема переполненных шкафов будет решена раз и навсегда.
 
Тэги:  квартира, дизайн, харьков
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