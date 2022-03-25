25.03.2022 10:44 Евгений Клочко

6 интересных идей для организации свободного пространства

Обычно у каждой комнаты есть свое назначение: в спальне мы отдыхаем, на кухне готовим, а в ванной принимаем душ. Но что делать, когда в доме появилась лишняя комната?

Если к вам часто приходят друзья или родственники, можно превратить свободное помещение в спальню для гостей. А если у вас много ненужных вещей, можно обустроить кладовую. Однако, кроме очевидных вариантов, есть масса альтернативных идей. В этой статье мы расскажем о шести необычных решениях для организации свободного пространства.

Комната для питомца

Во время пандемии COVID-19 люди стали чаще покупать домашних животных, и это неудивительно: исследования показывают, что пушистые друзья помогают нам улучшить самочувствие и поднять настроение . Однако даже небольшим питомцам может понадобиться собственное пространство. Для этой цели подойдет свободная комната: организуйте спальное место, принесите несколько игрушек и декорации в стиле животных, чтобы превратить ее в настоящий рай для домашних любимцев. Приятным бонусом станет освободившееся место на вашем диване. Хотя это не точно.

Библиотека

Если вы любите читать, то идея создания собственной библиотеки придется вам по душе. Только представьте стеллажи от пола до потолка, заполненные любимыми книгами: с ними даже небольшая комната будет выглядеть благородно. Полки с книгами и пара удобных кресел — все, что нужно, чтобы превратить комнату в личную библиотеку. Это пространство станет вашим островком безмятежности и спокойствия среди хаоса повседневной жизни, а также удобным местом для хранения коллекции книг.

Игровая комната

У игровой комнаты может быть два назначения: размещение всех гаджетов, лежащих в доме, таких как консоли, планшеты и мониторы, а также наличие места, где можно весело провести время, не мешая другим членам семьи. Спроектировать игровую комнату несложно — главное, чтобы в ней уместились диван и пара мониторов. Многие родители предусмотрительно не устанавливают замок на дверь игровой комнаты, чтобы видеть, что дети, к примеру, не смотрят фильмы ужасов или не играют в онлайн-казино . Кроме того, вас приятно удивит низкая стоимость обустройства комнаты с играми.

Универсальная комната

Удобно, когда свободную комнату можно использовать для нескольких видов деятельности. Разместите стол и стулья и по необходимости пользуйтесь ей как кабинетом или столовой. Или купите диван с телевизором, чтобы одновременно организовать читальный зал и домашний кинотеатр. Конечно, возможности ограничены размерами помещения. Но для тех, кто ищет многофункциональное решение, подойдет универсальная комната.

Хобби-комната

Соседи не в восторге от вашего увлечения музыкой? Пара покупок и звукоизоляция могут превратить ваше свободное пространство в собственную музыкальную студию. Если же вам больше по вкусу живопись, все, что вам понадобится для организации студии, это мольберт и освещение. Любителям йоги и вовсе будет достаточно зеркала и специального коврика. Может быть у вас есть свободная комната, но еще нет хобби? Тогда сейчас самое время его найти.

Гардеробная

Если ваши шкафы ломятся от одежды и обуви, то вас заинтересует идея организации пространства для хранения вещей. Гардеробная — мечта каждой модницы и необходимость для большой семьи. Все, что для нее понадобится, это полки, контейнеры и несколько ящиков. И проблема переполненных шкафов будет решена раз и навсегда.