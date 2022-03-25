25.03.2022 11:18 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 25 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 22 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 569 человек. Выздоровело 269 525 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 30 066 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 16 человек (все 16 из Харькова). 6 человек заболели в Лозовском районе.