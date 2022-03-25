25.03.2022 12:20 Рита Парфенова

ВСУ идут в контрнаступление под Харьковом, – Синегубов

Наши защитники дают достойный отпор на границах Харькова и области.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По некоторым направлениям ВСУ идут в контрнаступление.



В частности, уничтожена российская группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, действовавшего в направлении Харькова.

Украинцы сбили 2 вражеских самолета возле Изюма.



Кроме этого, зенитно-ракетные подразделения, стоящие в обороне города-героя Харькова, сбили ракету.