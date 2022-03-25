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25.03.2022  12:20   Рита Парфенова

ВСУ идут в контрнаступление под Харьковом, – Синегубов

Наши защитники дают достойный отпор на границах Харькова и области.

контрнаступление всу

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По некоторым направлениям ВСУ идут в контрнаступление.

В частности, уничтожена российская группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, действовавшего в направлении Харькова.
Украинцы сбили 2 вражеских самолета возле Изюма.

Кроме этого, зенитно-ракетные подразделения, стоящие в обороне города-героя Харькова, сбили ракету.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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