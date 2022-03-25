ВСУ идут в контрнаступление под Харьковом, – Синегубов

Наши защитники дают достойный отпор на границах Харькова и области.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
По некоторым направлениям ВСУ идут в контрнаступление.
В частности, уничтожена российская группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, действовавшего в направлении Харькова.
Украинцы сбили 2 вражеских самолета возле Изюма.
Кроме этого, зенитно-ракетные подразделения, стоящие в обороне города-героя Харькова, сбили ракету.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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