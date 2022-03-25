25.03.2022 12:52 Рита Парфенова

Укрпочта изменила адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове: где получать

В Харьковскую область продолжает поступать гуманитарная помощь.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: пункты выдачи «Укрпочты» изменились.

На сегодняшний день гуманитарную помощь в Харькове можно получить в 9-ти отделениях сети «Укрпочта» и 17-ти отделениях сети «Новая Почта».

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»:

пр. Победы, 75а;

ул. Шевченко, 224

пл. Свободы, 5

пр. Славы, 5

ул. Китаенко, 4;

ул. Гвардейцев-Широнинцев, 44;

ул. Героев Труда, 6;

ул. Академиков Ахиезеров, 16/50;

ул. Краснодарская, 181б

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой Почте»:

пр. Людвига Свободы, 35;

ул. Ахсарова, 21;

ул. Пушкинская, 96;

ул. Шевченко, 24-а;

пер. Пискуновский, 4;

пр. Гагарина, 54-а;

пр. Гагарина, 176;

пр. Гагарина, 199;

пр. Льва Ландау, 46;

проезд Стадионный, 13;

ул. Амосова, 11-а;

пр. Архитектора Алешина, 5;

пр. Индустриальный, 24/31;

ул. Луи Пастера, 318;

пр. Героев Сталинграда, 169/24;

ул. Ньютона, 98;

Жихор, ул. Кутаисская, 20;

Песочин, ул. Шевченко, 2/82.





