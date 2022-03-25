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25.03.2022  12:52   Рита Парфенова

Укрпочта изменила адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове: где получать

В Харьковскую область продолжает поступать гуманитарная помощь.


city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: пункты выдачи «Укрпочты» изменились.

На сегодняшний день гуманитарную помощь в Харькове можно получить в 9-ти отделениях сети «Укрпочта» и 17-ти отделениях сети «Новая Почта».

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»:

  • пр. Победы, 75а;
  • ул. Шевченко, 224
  • пл. Свободы, 5
  • пр. Славы, 5
  • ул. Китаенко, 4;
  • ул. Гвардейцев-Широнинцев, 44;
  • ул. Героев Труда, 6;
  • ул. Академиков Ахиезеров, 16/50;
  • ул. Краснодарская, 181б

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Укрпочте»:

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой Почте»:

  • пр. Людвига Свободы, 35;
  • ул. Ахсарова, 21;
  • ул. Пушкинская, 96;
  • ул. Шевченко, 24-а;
  • пер. Пискуновский, 4;
  • пр. Гагарина, 54-а;
  • пр. Гагарина, 176;
  • пр. Гагарина, 199;
  • пр. Льва Ландау, 46;
  • проезд Стадионный, 13;
  • ул. Амосова, 11-а;
  • пр. Архитектора Алешина, 5;
  • пр. Индустриальный, 24/31;
  • ул. Луи Пастера, 318;
  • пр. Героев Сталинграда, 169/24;
  • ул. Ньютона, 98;
  • Жихор, ул. Кутаисская, 20;
  • Песочин, ул. Шевченко, 2/82.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи в «Новой Почте»:

 

 

Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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