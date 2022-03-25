Суд поставил точку в деле женщины, выбросившей новорожденного ребенка в привокзальный туалет

Прокуратура добилась наказания женщине, которая хотела убить своего новорожденного ребенка
Как сообщает РЕДПОСТ, судом вынесен приговор женщине по факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка (ч. 2 ст. 15 ст. 117 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что в пгт Панютино 27 марта 2021 беременная женщина, почувствовав приближение родов, без посторонних лиц и медицинской помощи родила мальчика.
Находясь в особом психическом состоянии, мать обвила шею ребенка пуповиной, положила младенца в пакет и оставила его в старом заброшенном помещении.
Местная жительница услышала плач ребенка, нашла мальчика и вызвала скорую помощь. Младенца удалось спасти.
Женщина признала свою вину. Свой поступок объяснила тем, что она многодетная мать, а мужчина не хотел ребенка.
21 марта 2022 года Лозовским горрайонным судом Харьковской области женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы.
Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку длится срок на апелляционное обжалование.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: