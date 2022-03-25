25.03.2022 14:13 Рита Парфенова

Суд поставил точку в деле женщины, выбросившей новорожденного ребенка в привокзальный туалет

Прокуратура добилась наказания женщине, которая хотела убить своего новорожденного ребенка

Как сообщает РЕДПОСТ, судом вынесен приговор женщине по факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка (ч. 2 ст. 15 ст. 117 УК Украины).



Досудебным расследованием установлено, что в пгт Панютино 27 марта 2021 беременная женщина, почувствовав приближение родов, без посторонних лиц и медицинской помощи родила мальчика.



Находясь в особом психическом состоянии, мать обвила шею ребенка пуповиной, положила младенца в пакет и оставила его в старом заброшенном помещении.



Местная жительница услышала плач ребенка, нашла мальчика и вызвала скорую помощь. Младенца удалось спасти.



Женщина признала свою вину. Свой поступок объяснила тем, что она многодетная мать, а мужчина не хотел ребенка.



21 марта 2022 года Лозовским горрайонным судом Харьковской области женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы.



Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку длится срок на апелляционное обжалование.