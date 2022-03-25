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25.03.2022  14:13   Рита Парфенова

Суд поставил точку в деле женщины, выбросившей новорожденного ребенка в привокзальный туалет

Прокуратура добилась наказания женщине, которая хотела убить своего новорожденного ребенка

Прокуратура Харьковской области

Как сообщает РЕДПОСТ, судом вынесен приговор женщине по факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка (ч. 2 ст. 15 ст. 117 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в пгт Панютино 27 марта 2021 беременная женщина, почувствовав приближение родов, без посторонних лиц и медицинской помощи родила мальчика.

Находясь в особом психическом состоянии, мать обвила шею ребенка пуповиной, положила младенца в пакет и оставила его в старом заброшенном помещении.

Местная жительница услышала плач ребенка, нашла мальчика и вызвала скорую помощь. Младенца удалось спасти.

Женщина признала свою вину. Свой поступок объяснила тем, что она многодетная мать, а мужчина не хотел ребенка.

21 марта 2022 года Лозовским горрайонным судом Харьковской области женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку длится срок на апелляционное обжалование.

Тэги:  прократура, суд, харьков
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