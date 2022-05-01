01.05.2022 13:11 Рита Парфенова

Задушил поясом: под Харьковом задержали мужчину

Правоохранители расследуют "бытовое" убийство на Харьковщине.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на областную прокуратуру, убийство произошло 29 апреля в пгт Коломак Богодуховского района.

Вечером во время застолья у двух местных жителей возник конфликт. Один из участников ссоры, ранее судимый 34-летний мужчина, решил убить своего оппонента и ударил его кулаком, отчего тот упал на пол. После этого злоумышленник обмотал поясом шею потерпевшего и задушил его.



В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области он поставлен в известность о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).



Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в поселке Пасеки 29-летняя женщина нанесла 37-летнему мужчине смертельную черепно-мозговую травму во время ссоры.