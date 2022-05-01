01.05.2022 13:03 Виталий Хиневич

В Харькове из бомбоубежища пропала крупная сумма денег

В одном из укрытий Харькова была украдена крупная сумма денег.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 20 апреля к правоохранителям поступило сообщение о краже денег из помещения подвала жилого дома по проспекту Гагарина. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в укрытии спасаясь от обстрелов находилась женщина, которая имела при себе ценные вещи и деньги.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий удалось найти причастного к краже денежных средств в размере 30 тысяч долларов и 100 тысяч гривен.

Злоумышленников оказался 24-летний житель Харькова, который проник в подвал и совершил кражу. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 27 апреля около 17:40 мужчина хотели ограбить обувной магазин.