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01.05.2022  13:03   Виталий Хиневич

В Харькове из бомбоубежища пропала крупная сумма денег

В одном из укрытий Харькова была украдена крупная сумма денег.

Харьков кража денег
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 20 апреля к правоохранителям поступило сообщение о краже денег из помещения подвала жилого дома по проспекту Гагарина.  Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в укрытии спасаясь от обстрелов находилась женщина, которая имела при себе ценные вещи и деньги.
 
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий удалось найти причастного к краже денежных средств в размере 30 тысяч долларов и 100 тысяч гривен.
 
Злоумышленников оказался 24-летний житель Харькова, который проник в подвал и совершил кражу. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
 
Напомним,  27 апреля около 17:40 мужчина хотели ограбить обувной магазин.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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