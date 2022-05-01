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01.05.2022  12:45   Виталий Хиневич

В Харьковском метрополитене выявили подозрительного мужчину

Правоохранители обратили внимание на мужчину, который находился на станции метро.

Полиция Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко.
 
Сообщается, что на станции метрополитена правоохранители обратили внимание на подозрительного мужчину. В ходе беседы выяснилось, что он не имеет документов, которые подтверждают его личность. Более того, мужчина имел в телефоне фотографии пророссийского и сепаратистского характера. Гражданин был задержан и передан сотрудникам СБУ.
 
Кроме этого отмечается, что возле станции метро «Студенческая» был задержан 35-летний мужчина, который украл из магазина ноутбук и планшет.
 
Также был задержан 25-летний гражданин, который имел при себе 24 гранаты, рожки к автомату АК-74, пакеты патронов калибра 5,45 мм, другие патроны и ракетницы.
 
Помимо этого в разных районах города были выявлены нарушители комендантского часа.
 
Напомним, ранее двое мужчин перевозили по Харькову гранату и наркотики.
 
Источник:   Владимир Тимошко
 Тэги:  криминал, харьков
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