01.05.2022 12:45 Виталий Хиневич
В Харьковском метрополитене выявили подозрительного мужчину
Правоохранители обратили внимание на мужчину, который находился на станции метро.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на страницу в Facebook начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко.
Сообщается, что на станции метрополитена правоохранители обратили внимание на подозрительного мужчину. В ходе беседы выяснилось, что он не имеет документов, которые подтверждают его личность. Более того, мужчина имел в телефоне фотографии пророссийского и сепаратистского характера. Гражданин был задержан и передан сотрудникам СБУ.
Кроме этого отмечается, что возле станции метро «Студенческая» был задержан 35-летний мужчина, который украл из магазина ноутбук и планшет.
Также был задержан 25-летний гражданин, который имел при себе 24 гранаты, рожки к автомату АК-74, пакеты патронов калибра 5,45 мм, другие патроны и ракетницы.
Помимо этого в разных районах города были выявлены нарушители комендантского часа.
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