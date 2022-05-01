01.05.2022 12:45 Виталий Хиневич

В Харьковском метрополитене выявили подозрительного мужчину

Правоохранители обратили внимание на мужчину, который находился на станции метро.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко.

Сообщается, что на станции метрополитена правоохранители обратили внимание на подозрительного мужчину. В ходе беседы выяснилось, что он не имеет документов, которые подтверждают его личность. Более того, мужчина имел в телефоне фотографии пророссийского и сепаратистского характера. Гражданин был задержан и передан сотрудникам СБУ.

Кроме этого отмечается, что возле станции метро «Студенческая» был задержан 35-летний мужчина, который украл из магазина ноутбук и планшет.

Также был задержан 25-летний гражданин, который имел при себе 24 гранаты, рожки к автомату АК-74, пакеты патронов калибра 5,45 мм, другие патроны и ракетницы.

Помимо этого в разных районах города были выявлены нарушители комендантского часа.