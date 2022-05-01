Обстрел Салтовки 30 апреля: начато расследование

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков: есть раненый.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 30 апреля 2022 г. российские военнослужащие обстреляли Немышлянский район г. Харькова.
В результате обстрела ранен 61-летний мужчина.
Поврежден ряд жилых домов, магазинов и складских помещений.
Следователями СБУ начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, оккупанты обстреляли медицинское учреждение в одном из районов города.
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