01.05.2022 12:38 Рита Парфенова

Обстрел Салтовки 30 апреля: начато расследование

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков: есть раненый.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 30 апреля 2022 г. российские военнослужащие обстреляли Немышлянский район г. Харькова.



В результате обстрела ранен 61-летний мужчина.



Поврежден ряд жилых домов, магазинов и складских помещений.





Следователями СБУ начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, оккупанты обстреляли медицинское учреждение в одном из районов города.