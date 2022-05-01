01.05.2022 12:19 Рита Парфенова

Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове 30 апреля

Коммунальщики продолжают ремонтировать трубопроводы холодного водоснабжения, невзирая на активные боевые действия.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», 30 апреля работниками Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» было ликвидировано 5 повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок 10 смотровых колодцев.

Сегодня, 1 мая, запланировано проведение ремонтных работ на водоводах во всех районах города.

Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, 29 апреля коммунальные работники ликвидировали шесть повреждений на водоводах и привели в порядок восемь смотровых колодцев.