    
Главная Новости Харькова ЖКХ Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове 30 апреля
01.05.2022  12:19   Рита Парфенова

Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове 30 апреля

Коммунальщики продолжают ремонтировать трубопроводы холодного водоснабжения, невзирая на активные боевые действия.

В Харькове ликвидировали пять повреждений на трубопроводах

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», 30 апреля работниками Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» было ликвидировано 5 повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок 10 смотровых колодцев.

Сегодня, 1 мая, запланировано проведение ремонтных работ на водоводах во всех районах города.

Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Напомним, 29 апреля коммунальные работники ликвидировали шесть повреждений на водоводах и привели в порядок восемь смотровых колодцев.

Тэги:  вода
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.04 ЖКХ В Харькове после обстрелов восстанавливают канализационные сети (фото) 28.04 ЖКХ Коммунальщики восстанавливают водоснабжение в пяти районах Харькова 27.04 ЖКХ Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове 26 апреля
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 