30.04.2022 14:20 Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики восстанавливают водоснабжение в домах

Коммунальные службы города оперативно устраняют аварийные ситуации.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что 29 апреля коммунальные работники ликвидировали шесть повреждений на водоводах и привели в порядок восемь смотровых колодцев. На данный момент проводятся ремонтные работы еще на шести водоводах. Также восстановлением водоснабжения в домах харьковчан занимаются бригады комплекса «Харьковводоотведение».

По словам начальник участка Индустриального района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Сергей Шеховцов, районные бригады ежедневно выполняют около 20 заявок от харьковчан и реагируют на внештатные ситуации.

«Обстоятельства складываются так, что каждый день нам приходится крайне оперативно действовать во время проведения ремонтных работ на внутридомовых системах и системах ливневой канализации. Также в случае необходимости помогаем харьковчанам в решении и других бытовых вопросов. Благодаря богатому опыту и смекалке всех специалистов с поставленными задачами успешно справляемся», - подчеркнул Сергей Шеховцов.