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30.04.2022  14:20   Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики восстанавливают водоснабжение в домах

Коммунальные службы города оперативно устраняют аварийные ситуации.

Коммунальщики Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что 29 апреля коммунальные работники ликвидировали шесть повреждений на водоводах и привели в порядок восемь смотровых колодцев. На данный момент проводятся ремонтные работы еще на шести водоводах. Также восстановлением водоснабжения в домах харьковчан занимаются бригады комплекса «Харьковводоотведение».
 
По словам начальник участка Индустриального района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Сергей Шеховцов, районные бригады ежедневно выполняют около 20 заявок от харьковчан и реагируют на внештатные ситуации.
 
«Обстоятельства складываются так, что каждый день нам приходится крайне оперативно действовать во время проведения ремонтных работ на внутридомовых системах и системах ливневой канализации. Также в случае необходимости помогаем харьковчанам в решении и других бытовых вопросов. Благодаря богатому опыту и смекалке всех специалистов с поставленными задачами успешно справляемся», - подчеркнул Сергей Шеховцов.
 
Напомним, коммунальные работники проводят плановые ремонтные работы тепловых носителей.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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