01.05.2022 12:00 Виталий Хиневич
Харьковчан просят не покидать безопасных мест
Враг продолжает обстреливать районы Харькова.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Главу ХОВА Олега Синегубова.
Сообщается, что в связи с интенсивностью обстрелов жителей Харькова просят не покидать укрытий и не выходить на улицу без особой надобности. В особенности просьба оставаться в бомбоубежищах касается жителей северных и восточных районов Харькова.
«За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрела из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта. Спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах»,- отметил Олег Синегубов.
Напомним, за сутки в одном из районов Харькова произошло 9 пожаров
, вызванных обстрелами оккупантов.
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