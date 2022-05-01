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01.05.2022  12:00   Виталий Хиневич

Харьковчан просят не покидать безопасных мест

Враг продолжает обстреливать районы Харькова.

Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главу ХОВА Олега Синегубова.
 
Сообщается, что в связи с интенсивностью обстрелов жителей Харькова просят не покидать укрытий и не выходить на улицу без особой надобности. В особенности просьба оставаться в бомбоубежищах касается жителей северных и восточных районов Харькова. 
 
«За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрела из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта. Спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах»,- отметил Олег Синегубов.
 
Напомним, за сутки в одном из районов Харькова произошло 9 пожаров, вызванных обстрелами оккупантов.
 
Источник:   Олег Синегубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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