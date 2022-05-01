01.05.2022 12:00 Виталий Хиневич

Харьковчан просят не покидать безопасных мест

Враг продолжает обстреливать районы Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главу ХОВА Олега Синегубова.

Сообщается, что в связи с интенсивностью обстрелов жителей Харькова просят не покидать укрытий и не выходить на улицу без особой надобности. В особенности просьба оставаться в бомбоубежищах касается жителей северных и восточных районов Харькова.

«За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрела из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта. Спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах»,- отметил Олег Синегубов.

Напомним, за сутки в одном из районов Харькова произошло 9 пожаров , вызванных обстрелами оккупантов.