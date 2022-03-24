24.03.2022 12:54 Рита Парфенова

В Харькове злоумышленники избили и ограбили хозяина дома, у которого попросили зарядить мобильный

Двух харьковчан поставлено в известность о подозрении по факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Преступление было совершено 21 марта около 11 часов в Слободском районе г. Харькова. Двое мужчин постучались к жильцу дома с просьбой зарядить мобильный телефон. Между хозяином и "гостями" возник словесный конфликт, и парочка стала избивать мужчину. От ударов тот упал. Налетчики обыскали его и украли мобильный телефон хозяина дома.



Обое нападавшие задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении.



В порядке ст. 615 УПК Украины подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения) предусматривает от 7 до 10 лет заключения.



Досудебное расследование проводится следственными отделами полиции №1 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области.